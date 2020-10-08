Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor
08.10.2020 01:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:05
Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu ikaz ile kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de gök gürültülü sağanak başladı.
Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği ön görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar