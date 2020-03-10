Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi
Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.
10.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.
Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı. - EDİRNE
Kaynak: İHA