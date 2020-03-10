- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi
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Karaağaç, Edirne

- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.

10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:18
- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

EDİRNE - Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.

Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

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- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

Kaynak: İHA

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- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

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