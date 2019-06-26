Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı

Edirne’nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 göçmen hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı

Edirne'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Artezyen Caddesi'nde meydana gelen kazada, kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın duvara çarptığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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