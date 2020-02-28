28.02.2020 23:31 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:33

Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (4)

İSTANBUL'DAN TRENLE GELDİLER

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gün boyu taksi ve otobüslerle akın eden göçmenlerin ardından kalabalık bir grup da gece saatlerinde demiryolu ile kente giriş yaptı. Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından İstanbul'dan trenle yola çıkan çok sayıda göçmen, gece saatlerinde Edirne'ye ulaştı. İstanbul Halkalı'dan hareket eden yolcu trenine binen çok sayıda göçmen saat 22.30 sıralarında Edirne Tren Garı'na geldi. Trenden çanta ve valizleriyle birlikte inen mülteciler, toplu halde yürüyerek sınıra doğru gitti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu