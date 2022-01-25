Edirne'de göçmen kuşların uğrak noktası "Göl Baba" sulak alanı buz tuttu

Edirne'de, kış aylarında göçmen kuşların uğrak noktalarından olan Göl Baba sulak alanı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, kış aylarında göçmen kuşların uğrak noktalarından olan Göl Baba sulak alanı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında bulunan sulak alan göçmen kuşlara ev sahipliği yaparken, besiciler de hayvanlarını göl çevresinde otlatıyor.

Kentte son günlerde etkili olan dondurucu soğuk, gölün büyük kısmının buzla kaplanmasına neden oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede göl kenarındaki kayıklar buzun içinde kaldı.

Gölün buzlanması ve soğuk hava nedeniyle besiciler hayvanlarını göl kenarına getiremedi.

Gölden beslenen kuşlar ise kıyı kesimlerde buzlanmanın az olduğu yerlerde su içmeye çalışıp yiyecek aradı.