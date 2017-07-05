Edirne'de "Göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu

Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kamyonette yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kavaklı köyünde durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada aralarında Pakistan, İran ve Bangladeş uyruklu 23 kişi yakalandı.



Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddia edilen İ.S, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.