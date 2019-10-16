Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

16.10.2019 10:34

Edirne'de düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Enez ilçesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürdükleri iddiasıyla Ö.G, R.C, T.S, F.B. ve N.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden, jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA