Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Bangladeş ve Pakistan uyruklu 8 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü M.B. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.