Edirne'de "Göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu

Edirne'de 73 kaçak ve sığınmacı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında durdurdukları minibüste yaptıkları aramada Eritre, Suriye ve Afganistan uyruklu 14 yabancı uyruklu tespit etti. Sürücü S.B çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



İl jandarma ekipleri de Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarındaki devriyesinde Ş.Ö'nün kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 Suriye uyruklu yakalandı ayrıca 2 şişme bot ele geçirildi. Araçtaki Suriye uyruklu A.S.N'nin sığınmacılara para karşılığı rehberlik yaptığı belirlendi. Olayla ilgili A.S.N ile Ş.Ö çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Uzunköprü'nün Kavacık köyü yakınlarında, jandarmanın devriyesi sırasında durdurulmak istenilen bir minibüs, durmayarak köyün içerisine kaçtı. Aracı köyün içerisinde bırakıp kaçan sürücü F.Y kısa süre sonra yakalandı. Minibüste yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 Pakistan uyruklu belirlendi. F.Y'nin ifadesinde Pakistan uyruklu M.O.A'nın kaçaklara rehberlik yaptığı öğrenildi.



Sürücü F.Y ile M.O.A çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 73 kaçak ve sığınmacı işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Öte yandan, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi