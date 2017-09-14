Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Edirne'de bir minibüste yasa dışı yollarla yurtdışına gitmeye çalıştığı belirlenen Suriye uyruklu 21 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Yenikadın köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri F.B'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 sığınmacı yakalandı.



Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü F.B, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.