Edirne'de gittiği sağlık merkezinde doktorla tartışan Kovid-19 temaslısı gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de gittiği sağlık merkezinde doktorla tartışan Kovid-19 temaslısı gözaltına alındı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de gittiği sağlık merkezinde doktorla tartışan Kovid-19 temaslısı gözaltına alındı

Edirne'de Kovid-19 temaslısı Süleyman H, ilaç yazdırmak için gittiği sağlık merkezinde kendisini uyaran aile hekimine sözlü saldırıda bulununca gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kovid-19 temaslısı Süleyman H, ilaç yazdırmak için gittiği sağlık merkezinde kendisini uyaran aile hekimine sözlü saldırıda bulununca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kızı Kovid-19 hastası olan Süleyman H., Barutluk Mahallesi'ndeki Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek ilaç yazılmasını istedi.

Dr. Ateş, Süleyman H.'ye Kovid-19 temaslısı olduğunu belirterek, karantinada olması gerektiği uyarısında bulundu ve ilaç yazamayacağını söyledi.

Süleyman H.'nin dışarı çıkmaması ve ısrar etmesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından Dr. Ateş, "beyaz kod" uyarısı ile polis çağırdı.

Sağlık merkezine gelen polis ekipleri, Süleyman H.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dr. Ateş de polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de gittiği sağlık merkezinde doktorla tartışan Kovid-19 temaslısı gözaltına alındı - Haberler
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