Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
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Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak

07.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:47
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak

EDİRNE Valiliği tarafından 2 yıl önce kurulan 'Bir Dünya Kur' platformu, girişimci başarılı kadınları ödüllendirmek ve diğer kadınları cesaretlendirmek için 'Üretimde Kadın Girişimciler' yarışması düzenleyecek.

EDİRNE Valiliği tarafından 2 yıl önce kurulan 'Bir Dünya Kur' platformu, girişimci başarılı kadınları ödüllendirmek ve diğer kadınları cesaretlendirmek için 'Üretimde Kadın Girişimciler' yarışması düzenleyecek.

'Bir Dünya Kur' platformu tarafından bugün Menzilahir Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç katıldı. Toplantıda konuşan Dr. Ayten Canalp, "Kadınları cesaretlendirmeliyiz. Edirne'de iki yıl önce ev ev gezerek insanları dinledik. Bu kapsamda 'Bir Dünya Kur' platformunu kurduk" dedi. 'Biriz, Bütünüz, Güçlüyüz' sloganıyla pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bu alanlardan biri de kadının üretime katılımını desteklemek. Bunun için birçok faaliyet gerçekleştirdik, kadınlarımıza çeşitli konularda eğitimler verildi, alanlar tahsis edildi, kooperatifler, işletmeler kuruldu, meslek edindirme çalışmaları yapıldı" dedi.

AMACIMIZ DİĞER KADINLARA ÖRNEK OLMAK'Mahallelere giderek kadınlara misafir olduklarını ve başarı hikayelerini gördüklerini söyleyen Canalp, "Kadınlarımızın bize ulaşmasını beklemek yerine bizler onlara ulaştık. Evlerine girdik, misafirleri olduk, onlarla kucaklaştık, başarı hikayelerini gördük. Desteklenen kadınların kendileri ve aileleri için yeniden kurdukları hayatlara, dünyalara şahit olduk. Girişimci kadınlarımızın örnek başarı hikayelerini, herkesle paylaşmak ve diğer kadınlarımızı cesaretlendirmek adına gelecek ay, Edirne Valiliği himayelerinde 'Edirne Üretimde Kadın Girişimciler' (ÜREKAD) yarışmamız ve ödül törenimiz olacak. ÜREKAD ödülleri sahiplerini bulacak. Şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'KADIN İŞ GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ'Dr. Canalp, şunları kaydetti:

"Kadın emeğini, geleneksel ev işlerinden ayrıştırmalıyız. Verim artışı sağlamak suretiyle ekonomik değere dönüştürmeliyz. Ekonomik faaliyet alternatiflerini çeşitlendirerek hem makro ekonomik hem de mikro ekonomik düzeyde etkin katılım ve üretim yoluyla kadının sosyal, ekonomik statüsünü yükseltmeliyiz. Kadınlarımızın, çalışma hayatında girişimcilik faaliyetlerini kamu öncülüğünde desteklemek hedefimiz oldu. Bu kapsamda çok sayıda proje ve faaliyet hayata geçirildi."  


Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak
Edirne'de girişimci kadınların hikayeleri yarışacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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