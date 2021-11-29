Edirne'de girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı
AA / Gürkan Arda - Haberler | Güncel
Edirne'de kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı.
Şehir Gönüllüleri Vakfından yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2021 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi veriliyor.
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı salonundaki eğitimlerin ilk gününe Vakıf Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp'te katıldı.
Eğitimler 3 gün sürecek.
AA / Gürkan Arda - Son Dakika Haberleri
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