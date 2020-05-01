Edirne'de giriş çıkışlar kontrollü olarak açılacak

Edirne'de giriş çıkışlar kontrollü olarak açılacak Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan cadde ve sokakların kontrollü olarak açılacağı açıklandı.

Edirne'de giriş çıkışlar kontrollü olarak açılacak

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan cadde ve sokakların kontrollü olarak açılacağı açıklandı.

Koronavirüs (Covid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında Uzunköprü Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Gazi caddesi, Atalar caddesi ve ona bağlı ara sokaklar 31 Mart itibari ile önce araç trafiğine kapatılmış, ardından da ek bir kararla tek giriş ve tek çıkış olarak yaya trafiğine yönelik kısıtlamalar getirilmişti.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklama da Uzunköprü ilçesinde 2 haftadır covid-19 vakası görülmediğini, bu nedenle ana caddelerin yeniden kontrollü olarak yaya giriş çıkışlarına açılacağını ve araç giriş çıkışlarının yapılmayacağını ifade etti.

Erdoğan, "Tüm dünya üzerinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, ilçemizde toplam da 12 kişi de pozitif vaka görülmüştür. Bunların 9'u iyileşmiş, 2 kişinin tedavisi Uzunköprü pandemi hastanesinde sürmekte olup, 1 kişinin tedavisi Edirne devlet hastanesinde entübe olarak sürmektedir" dedi.

Geçişleri kontrollü olarak açacağız

Kaymakam Erdoğan 2 haftadır ilçe merkezinde pozitif vaka görülmediği için 1 aydır kapalı olan ana caddeleri bugün itibariyle yeniden yaya geçişlerine kontrollü olarak açılacağını ifade etti.

Erdoğan, "hıfzıssıhha kurulunun 31 Mart tarihinde alınan karar gereği, ilçe merkezinin ana caddelerini araç ve yaya geçişlerine kapattık. Son 2 haftadır ilçemiz de pozitif vaka görülmediğinden dolayı ana caddeleri kontrollü olarak yeniden yaya trafiğine açacağız.

Kaynak: İHA