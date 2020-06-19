Edirne'de girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya salındı.
19.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:01
Edirne'nin Keşan ilçesinde girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya salındı.
Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilindeki bir tatil sitesinin su dolu süs havuzunda yılan gören tatilciler, site yönetimi ve Keşan Belediyesine haber verdi.
Siteye gelen Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı havuzdan çıkardı.
Yılan, doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA