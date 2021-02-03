Edirne'de geri dönüşüm parkı kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de geri dönüşüm parkı kurulacak

03.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:10
Edirne'de geri dönüşüm parkı kurulacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde atık malzemelerin kullanıldığı geri dönüşüm parkı oluşturulacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde atık malzemelerin kullanıldığı geri dönüşüm parkı oluşturulacak.

Keşan Belediyesi ekipleri kullanılmayan ve atık malzemeleri kademe binasında topladı.

Atık malzemelerden kuş, balık ve ayçiçeği figürleri yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kademe binasında ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, atık malzemelerin sanata dönüştüğünü söyledi.

Temiz çevre ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturduklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İsrafı önlüyor kaynaklarımızı verimli kullanıyor, doğamızı koruyoruz. Geri dönüşüm parkı hazırlıklarımız devam ediyor.

Geri dönüşüme gidecek olan tekerlekleri sokaktaki kediler için kullanmaya başladık. Tekerleklerden yapılan ve içinde mama odaları ile suluklar bulunan kedi evlerini, parklar ile taksi duraklarına yerleştirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okan Buruk Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de geri dönüşüm parkı kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:13:36. #1.14#
title