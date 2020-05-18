Edirne'de gençler "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibi hazırladı
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Edirne'de gençler "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibi hazırladı

Edirne'de 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibini sosyal medyadan paylaştı.

Edirne'de gençler
18.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:58

Edirne'de 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibini sosyal medyadan paylaştı.

Gençler kentin çeşitli noktalarında hitabeden cümleler okuyarak kısa videolar çekti. Videoların birleştirilmesiyle hazırlanan klip, derneğin sosyal medya hesabında yayınlandı.

Dernek Başkanı Veysel Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel günlerde kutlama gerçekleştirilemediğini söyledi.

Bu yıl 19 Mayıs'ın buruk kutlandığını belirten Güner, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki bugünler geçecek. Hep birlikte nice bayramları coşkuyla eskisi gibi kutlayacağız. Açıklanan tedbirlere harfiyen uyalım ki özlediğimiz günlere bir an önce kavuşalım. Bizler de bu yıl farklı olarak şehrimizin belirli noktalarında Ata'mızın bizlere vasiyeti olan Gençliğe Hitabe'yi okuyarak bir video hazırladık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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