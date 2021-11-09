Edirne'de "Genç Ofis" protokolü imzalandı

EDİRNE (AA) - Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi (TÜ) arasında "Genç Ofis" protokolü imzalandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, imza törenine TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak katıldı.

İş birliği protokolü kapsamında üniversite bünyesinde eğitim gören öğrenciler ve idari personelin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için, gençlik merkezi faaliyetlerinin tanıtıldığı, aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda uygun görülen faaliyetlerin organize edildiği, gerçekleştirildiği ofisler kurulacak.

Bu ofisler sayesinde kişinin kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla, bireysel çıkarlarını gözetmeksizin, hiçbir maddi beklentisi olmadan, sadece topluma faydalı olma arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini birlikte ya da ayrı ayrı güçlendirilmesi ve kullanabilmesi amaçlanıyor.

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