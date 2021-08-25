Edirne'de genç müzisyenler "orkestra şefliğini" öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de genç müzisyenler "orkestra şefliğini" öğreniyor

Edirne'de genç müzisyenler 'orkestra şefliğini' öğreniyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel işbirliğinde "Orkestra Şefliği Masterclass" programı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel işbirliğinde "Orkestra Şefliği Masterclass" programı düzenlendi.

Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen eğitimde Şallıel, çeşitli illerden gelen 20 müzisyene deneyimlerini aktardı.

Şallıel, AA muhabirine, masterclass programına orkestra şefliği yapanların, müzisyenlerin, müziğe yeni başlayanların ve orkestra şefliğini merak edenlerin katıldığını söyledi.

Programın yoğunlaştırılmış şekilde karma bir eğitimi içerdiğini belirten Şallıel, "Orkestra şefliğinde kimsenin bilmediği püf noktaları açarak ve o püf noktaları nasıl ele geçiririz, nasıl sağlarız, nasıl anlarız hep birlikte bunu deneyimliyoruz." dedi.

İlkini düzenledikleri programı uluslararası nitelikte sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Şallıel, dünya orkestralarının başına geçecek şefler yetişmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.

Programa katılan Mimar Sinan Çok Sesli Koro Şefi Ceyda Ayanoğlu da güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Ayrıca burada bir koronun olması da inanılmaz bir deneyim katıyor bize. Umarım en iyi şekilde kendimi geliştirip iyi bir orkestranın başında olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi klarnet öğrencisi Dide Keleşoğlu ise mayıs ayında aynı zamanda Mimar Sinan Devlet Konservatuvarından yarı zamanlı arp bölümünden mezun olduğunu ifade etti.

İki enstrüman çaldığını belirten Keleşoğlu, "Orkestra şefliğini merak ettiğim için eğitime katıldım. Bu şekilde orkestrayla beraber çalışma fırsatımız oluyor. Arkadaşlarımı ve orkestrayı gözlemliyorum. Bu yol uçsuz bucaksız bir yol ve burada kendimi bulacağımı düşünüyorum." dedi.

Müzisyen Raif Doğrulu, orkestra şefliğine merakı olan herkesin bu eğitimlere katılabileceğini belirterek, "Müzik eğitimi anlamında orkestra şefiği alanında eğitimlerin çok katkısı oldu. Piyano ve perküsyon çalıyorum. Keman ve viyola eğitimi gördüm ama temel anlamda iyi bir perküsyoncu olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

23 Ağustos'ta başlayan program, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cimilli İbo Serdar Ortaç Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Erol Bulut Arda Güler Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne'de genç müzisyenler "orkestra şefliğini" öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:40:55. #1.14#

title