Edirne'de genç kasap, koronavirüsten öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kasaplık yapan Ufuk Gündoğan (28), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kasaplık yapan Ufuk Gündoğan (28), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Keşan'da kasap Ufuk Gündoğan'ın bir süre önce rahatsızlanınca gittiği Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde tedavisine başlanan Gündoğan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk Gündoğan'ın cenazesi, bugün Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL