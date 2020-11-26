Edirne'de "geleceğin müzisyenleri" esnafın desteğiyle kurulan atölyede yetişecek
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Edirne'de "geleceğin müzisyenleri" esnafın desteğiyle kurulan atölyede yetişecek

26.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:10
Edirne'de

Edirne'nin Meriç ilçesinde, öğrencilerin müzikal gelişimine katkı sağlanması amacıyla Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde esnafın desteğiyle "Müzik atölyesi" kuruldu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde, öğrencilerin müzikal gelişimine katkı sağlanması amacıyla Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde esnafın desteğiyle "Müzik atölyesi" kuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamlığı öncülüğünde, "geleceğin müzisyenlerini yetiştirme hedefiyle Meriç Esnaf ve Sanatkar Odası'nın destekleriyle kurulan atölye düzenlenen törenle açıldı.

Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk, müziğin öğrencilerin kişisel gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli rolü olduğunu belirtti.

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Kurulan müzik atölyesinde geleceğin müzisyenlerinin yetişeceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu proje ile sesleri dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme çalışmaları, nefes açma çalışmaları, ritim çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı dans, müzikli dramatizasyon, ve müzikli öykü çalışmaları ile müziğin içine gireceklerdir.

Bu çalışmalar doğrultusunda müzik yoluyla duygularını anlatabilirler. Yetenekleri ortaya çıkarak, yaratıcılığı gelişir. Gençlerin müziğe karşı doğuştan bir ilgisi ve yeteneği vardır. Her öğrencimizin müziğe olan yeteneği farklıdır. Bunun yanı sıra bütün gençler müziği sever. Çocuk hayata ilk gözünü açtığı zaman sesle tanışır. Ritim ve sesi küçük yaşlardan itibaren kavrayabilir. Öğrencilerimizin her alan dalında gelişim kaydetmeleri konusunda önemli adımlar atmaktayız. İnanıyorum ki müzik atölyemizden çok değerli sesler çıkacaktır."

Kaymakam Öztürk, projede emeği geçen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yunus Atay'a teşekkür ederek, plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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