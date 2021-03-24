Edirne'de "Gel İşin Olsun" projesiyle iş garantili kurslar açılıyor
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Edirne'de "Gel İşin Olsun" projesiyle iş garantili kurslar açılıyor

24.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:23
Edirne'de 'Gel İşin Olsun' projesiyle iş garantili kurslar açılıyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde istihdama destek amacıyla hazırlanan "Gel İşin Olsun" projesi kapsamında iş garantili kurslar açılacak.

Edirne'nin Havsa ilçesinde istihdama destek amacıyla hazırlanan "Gel İşin Olsun" projesi kapsamında iş garantili kurslar açılacak.

Havsa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi ve ilçede faaliyet gösteren bir tekstil firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada, proje kapsamında açılacak meslek edindirme kurslarında katılımcıların 140 saatlik eğitim alacağı belirtildi.

Başvuruların Halk Eğitim Merkezi'ne yapılması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurslara kayıt olmak için 18-35 yaş arası olmak, en az okur-yazar olmak yeterli olacak. 140 saat yapılacak kurslar tüm pandemi tedbirleri alınarak Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Andolu Lisesi'nin giyim üretim teknolojisi atölyelerinde yapılacak. Adaş Trakya Giyim Sanayi yetkilileri tarafından kurulacak olan son teknoloji makinalar ve usta eğiticiler eşliğindeki kurslar 20 katılımcıyla etaplar halinde yapılacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz fabrikada işe başlayabileceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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