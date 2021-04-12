Geçen hafta "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geçen hafta "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, geçen hafta başında etkili olan sağanak yağışın ardından debisi artan ve "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Edirne'de, geçen hafta başında etkili olan sağanak yağışın ardından debisi artan ve "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 4 kat artan ve 78 metreküp/saniyeye yükselen nehir için DSİ, sarı ikaz durumuna geçmişti.

Yağışların durması sonrası nehrin su seviyesi düşmeye başladı. Debi saniyede 48 metreküp akış olarak ölçüldü.

Nehirdeki ikaz durumu normal düzeye çekildi.

Geçen hafta 'sarı alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
Geçen hafta 'sarı alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
Geçen hafta 'sarı alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
Geçen hafta 'sarı alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Hande Erçel
Spor Muslera Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Geçen hafta "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:45:59. #1.15#
title