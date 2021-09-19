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Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

AA / Gürkan Arda - Haberler | Güncel
Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Edirne'de Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İkmal Binbaşı Hasan Göz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Gaziliğin Tük vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının Türk fedakarlığının yaşayan bir destanı gazilerin ise bu destanı yazan kişiler olduğunu ifade eden Göz, Ulu Önder Atatürk'ün de gazi ünvanı ile anılmaktan büyük bir gurur ve şeref duyduğunu vurguladı.

Türk Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter gazi Fevzi Demir ise Türk milleti için vatan savunmasında şehit ve gazi kadar güzel bir kavram olmadığını belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimize, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Vali Canalp, askerler, gaziler ve vatandaşlardan oluşan kortej, Atatürk Anıtı'ndan Lari Camisi'ne kadar yürüdü. Burada tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlid okutuldu.

Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

AA / Gürkan Arda - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi - Haberler
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