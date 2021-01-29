Edirne'de gasptan aranan Tunuslu otogarda yakalandı

Edirne'de Fas uyruklu kişinin para ve cep telefonlarını gasbettiği öne sürülen Tunuslu şüpheli tutuklandı.

Edirne'de Fas uyruklu kişinin para ve cep telefonlarını gasbettiği öne sürülen Tunuslu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine başvuran Fas uyruklu, cep telefonları ve 1000 avrosunun gasbedildiğini ileri sürdü.

Jandarma Suç Araştırma Timi yaptığı araştırmada, gasp suçunu işlediği iddia edilen kişiyi belirledi.

Tunus uyruklu zanlı, Edirne Otogarı'nda yakalandı.

Kişinin üzeri ve ülkesine göndermek üzere hazırladığı kargo paketinde, telefonlar ve para bulundu.

Gözaltına alınan Tunuslu zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran