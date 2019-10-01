Edirne'de gasp iddiası
Edirne'nin İpsala ilçesinde Irak uyruklu kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Irak uyruklu kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İstanbul'dan İpsala'ya gelen Irak uyruklu S.R.O, ilçe merkezinde otel ararken bıçak tehdidiyle 2 bin lirasının gasbedildiğini iddia ederek polise başvurdu.
Polis, olayla ilgili şüpheliler T.K, C.R. ve H.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.