Edirne'de gasp

01.10.2019 16:36

Uzunköprü ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Polis Merkezine giden M.M, tanımadığı iki kişinin kendisinden zorla 250 dolar ile bazı evrakları aldığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırma ve görgü tanıklarından yola çıkarak 2 kişiyi gözaltına aldı. Mağdur M.M, şüphelileri teşhis etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "gasp" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA