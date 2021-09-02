Edirne'de futbol turnuvası başlıyor
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Edirne'de futbol turnuvası başlıyor

Edirne'de futbol turnuvası başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyen Spor Extra Trakya Birlik Futbol Turnuvası bu yıl 4-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyen Spor Extra Trakya Birlik Futbol Turnuvası bu yıl 4-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Spor Extra 3. Trakya Birlik U12 CUP ismiyle hayata geçirilen futbol turnuvası 2010-2011 doğumlu gençlere yönelik olarak gerçekleşecek. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nün bu yılda isim sponsoru olduğu 12 yaş futbol turnuvasını, temmuz ayı başında Edirne'de yaşanan sel felaketinde sele kapılarak elektrik akımına yakalanan ve yaşamını yitiren Edirne Fatih Spor Kulübü'nün yetenekli, lisanslı futbolcusu Azat Yapsıklı'nın anısına düzenleniyor. Futbol turnuvası 13 takım ile düzenlenecek.

Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır maçlarını oynayamayan genç futbolcular, düzenlenen turnuvalarda ile yeteneklerini devam ettirebilmelerini sağlamak ve maç tecrübelerini artırmalarına yardımcı olunacağı öğrenildi.

Saraçhane 1 ve 2 nolu futbol sahalarında gerçekleşecek olan turnuvada 13 takım 2 gün boyunca iki grupta yapacakları maçlarla mücadele edecek.

Spor Extra 3. Trakya Birlik U12 CUP'ta yer alacak takımlar şöyle:

Beşiktaş Edirne Futbol Okulu, Edirne Trakya Kartalları SK, Edirne Fatih SK, Edirne Birlik SK, Edirne Sancaktar SK, Edirne Genç Aslanlar SK (2 takım), Edirne Gazimihal SK, Edirne Şükrüpaşa SK, Edirne Şükrüpaşa Atletik SK, Edirne 25 Kasım SK, Lüleburgaz Atletik SK ve Çanakkale Atletik SK. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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