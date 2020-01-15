Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 gözaltı (2)

15.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:17

7 TUTUKLAMA

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanarak, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aleyna Bekmezci, Levent Günsal, Mustafa Çekmez, Süleyman Karaağaç, Şevki Çolak, Mustafa Göçemen ve Özbekistan uyruklu Munisa Omonova, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve kurtarılan yabancı uyruklu 12 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Kaynak: DHA