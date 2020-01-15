Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

15.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:30
Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

'nin ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında iki ilçedeki bazı adreslere fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın ise işlemleri için Keşan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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