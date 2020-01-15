Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında iki ilçedeki bazı adreslere fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın ise işlemleri için Keşan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.