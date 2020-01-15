Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı - Haberler

Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

15.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:42
Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

'nin ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırıldığı belirlenen faklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kişi de işlemleri için emniyete götürüldü. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemleri halen devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler