Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki aparta operasyon düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu kadın 5 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan apart sorumlusu S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Haber

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