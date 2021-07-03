Edirne'de fırtına nedeniyle "arabalı tren" vagonlarının üzerine elektrik direkleri devrildi
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Edirne'de fırtına nedeniyle "arabalı tren" vagonlarının üzerine elektrik direkleri devrildi

Edirne'de fırtına nedeniyle 'arabalı tren' vagonlarının üzerine elektrik direkleri devrildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle, Ayşekadın Garı'na yolcu indiren arabalı trenin vagonlarının üzerine elektrik direkleri düştü.

Edirne'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle, Ayşekadın Garı'na yolcu indiren arabalı trenin vagonlarının üzerine elektrik direkleri düştü.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazılarının ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri için tercih ettiği, arabalı tren olarak da anılan trenin vagonlarının üzerine iki elektrik direği devrilirken, çevre binaların çatıları da rayların üzerine savruldu.

Araçları taşıyan vagonların üzerine direklerin düşmesinden dolayı, gurbetçiler araçlarını gardan çıkaramadı.143 yolculu trenin bazı yolcuları çevredeki otellerde beklemeyi tercih ederken bazıları ise garda bekleyişini sürdürüyor.

İsviçre'den gelen Mehmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın bir anda çıktığını ve direkleri devirdiğini söyledi.

Fırtına nedeniyle araçların vagonlarda mahsur kaldığını belirten Demir, "Kıyamet birdenbire koptu. Fırtına, yağmur. Çatılardan parçalar uçtu. Direkler devrildi. Vagonun üzerine devrildiği için araçları indiremiyorlar." dedi.

Selahattin Görmüş de arabaların indirilmesini beklediklerini, fırtına ve yağmurun büyük hasara neden olduğunu ifade etti.

Ekiplerin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de fırtına nedeniyle "arabalı tren" vagonlarının üzerine elektrik direkleri devrildi - Haberler
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