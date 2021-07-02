Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü
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Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü Edirne'de şiddetli fırtına sebebiyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi.

Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü

EDİRNE - Edirne'de şiddetli fırtına sebebiyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi. Çok sayıda araç hasar görürken ekiplerce araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak fırtınayla beraber etkisini artırdı. Birçok noktada ağaç devrilmesi yaşanırken, çok sayıda araçlar zarar gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçlar kurtarmak için çalışması başlatıldı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralı olmadığı tespit edildi.

Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü
Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü
Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü
Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü
Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü
Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü
Edirne'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üstüne devrildi, çok sayıda araç hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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