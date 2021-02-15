Edirne'de filyasyon ekipleri çetin kış şartlarında görevlerine devam ediyor
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Edirne'de filyasyon ekipleri çetin kış şartlarında görevlerine devam ediyor

15.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:33
Edirne'de filyasyon ekipleri çetin kış şartlarında görevlerine devam ediyor

Edirne'de filyasyon ekipleri, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de filyasyon ekipleri, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını durdurmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Filyasyon ekiplerinin çetin kış şartlarında görevlerini yerine getirdiğini aktaran Yıldırım, Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi ve güvenlik güçlerinin destekleriyle sahada olduklarını belirtti.

Kar kış demeden hastaların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gece, gündüz, sıcak, soğuk demeden toplum sağlığının korunması, hastalarımızın şifaya kavuşması için sağlık ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek mücadeleye ara vermeden devam ediyoruz.Her koşulda milletimizin hizmetinde olan sağlık çalışanı arkadaşlarımın her birine fedakarlıklarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz. Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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