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Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ şüphelisi İ.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreste şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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