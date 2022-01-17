Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi yakalandı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturmada vergi müfettişi İ.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Edirne, Vergi, Güncel, Haber

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