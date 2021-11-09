Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da görevli vergi müfettişi E.K. Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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