Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da görevli vergi müfettişi E.K. Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden generale 14 yıl 2 ay hapis cezası
Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında karar çıktı
Son dakika haberi... FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis...