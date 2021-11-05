Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında...