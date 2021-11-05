Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi gözaltına alındı.

İstanbul'da görevli vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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