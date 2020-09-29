Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmenin gözaltına alınması
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Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmenin gözaltına alınması

29.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:20
Edirne'de FETÖ şüphelisi üsteğmenin gözaltına alınması

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen O.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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