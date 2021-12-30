Edirne'de FETÖ şüphelisi polis memuru tutuklandı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi polis memuru tutuklandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi polis memuru tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen S.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Polis memuru S.Ç, 3 gün önce Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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