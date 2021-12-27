Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan vergi müfettişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan vergi müfettişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturmada vergi müfettişi K.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Sokakta tüfekle öldürüldü

Sokakta tüfekle öldürüldü

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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