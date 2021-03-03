Edirne'de FETÖ şüphelisi pilot üsteğmen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası FETÖ zanlısı pilot üsteğmen Ş.A'yı Aydın'da gözaltına aldı.

Edirne'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinden sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin