Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı
08.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:04
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kardeş 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kardeş 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kardeşler B.M. ve Z.M. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin