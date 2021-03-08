Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı
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Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı

08.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:04
Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kardeş 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kardeş 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kardeşler B.M. ve Z.M. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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