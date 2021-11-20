Edirne'de FETÖ şüphelisi eski üsteğmen gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi eski üsteğmen gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de FETÖ şüphelisi eski üsteğmen gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında eski üsteğmen gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında eski üsteğmen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevinden istifa ettiği öğrenilen üsteğmen T.Y, terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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