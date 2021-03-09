Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanarak gözaltına alınan avukat H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Edirne Adliyesine getirildi. Avukat H.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.