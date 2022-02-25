Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen avukat F.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Edirne, Güncel, Haberler

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