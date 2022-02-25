Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen avukat F.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel