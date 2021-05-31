Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat A.C.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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