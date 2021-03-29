Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen avukat O.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

FETÖ şüphelisi avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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